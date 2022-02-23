Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. Обсуждали разные сценарии агрессии РФ и план возможных действий

"Встреча была результативной, услышали друг друга. Государство выразило поддержку предпринимателям, а предприниматели, в свою очередь, также выразили поддержку государству: готовы подставить свое плечо", – сказал он.
Никифоров отметил, что на встрече стороны "сверили часы", а представители власти поделились информацией, "что будет делать государство".
"Обменялись идеями, обменялись мнениями по поводу того, кто какую роль должен выполнять. Был разговор об определенном специальном режиме ведения бизнеса в эту критическую фазу, что касается будущего – такого не было", – добавил он.
Со стороны власти на встрече, кроме Зеленского, находилось руководство Офиса президента, а также руководство силового блока.
По данным "Украинской правды", с Зеленским и представителями власти встречались бизнесмен Геннадий Корбан, бывший народный депутат Борис Колесников, экс-вице-премьер-министр Сергей Тигипко, бывший глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, бизнесмен Василий Хмельницкий, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, гендиректор компании "ДТЭК" Максим Тимченко, владелец группы сети АЗС WOG и группы "Континиум" Степан Ивахив, харьковский бизнесмен Александр Фельдман, соучредительница строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова и одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по итогам встречи написал в Facebook, что разговор был продуктивный и все участники после него "почувствовали, что крепче стоят на ногах".
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации. Путин в этот же день заявил, что РФ признала "ЛДНР" "в границах Луганской и Донецкой областей".
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил 22 февраля, что Зеленскому стоит провести встречу с бывшими высокопоставленными украинскими политиками, чиновниками, руководителями спецслужб и представителями крупного бизнеса для обсуждения нового витка агрессии со стороны России.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в тот же день на фоне агрессивных действий России инициировал досрочную выплату предприятиями принадлежащего ему SCM в государственный бюджет 1 млрд грн налогов.