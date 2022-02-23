Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. Обсуждали разные сценарии агрессии РФ и план возможных действий

Зеленский рассказал бизнесменам, что будет делать государство в условиях российской агрессии Фото: EPA

"Встреча была результативной, услышали друг друга. Государство выразило поддержку предпринимателям, а предприниматели, в свою очередь, также выразили поддержку государству: готовы подставить свое плечо", – сказал он.

Никифоров отметил, что на встрече стороны "сверили часы", а представители власти поделились информацией, "что будет делать государство".

"Обменялись идеями, обменялись мнениями по поводу того, кто какую роль должен выполнять. Был разговор об определенном специальном режиме ведения бизнеса в эту критическую фазу, что касается будущего – такого не было", – добавил он.

Со стороны власти на встрече, кроме Зеленского, находилось руководство Офиса президента, а также руководство силового блока.

По данным "Украинской правды", с Зеленским и представителями власти встречались бизнесмен Геннадий Корбан, бывший народный депутат Борис Колесников, экс-вице-премьер-министр Сергей Тигипко, бывший глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, бизнесмен Василий Хмельницкий, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, гендиректор компании "ДТЭК" Максим Тимченко, владелец группы сети АЗС WOG и группы "Континиум" Степан Ивахив, харьковский бизнесмен Александр Фельдман, соучредительница строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова и одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по итогам встречи написал в Facebook, что разговор был продуктивный и все участники после него "почувствовали, что крепче стоят на ногах".