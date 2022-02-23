Зеленский предложил Раде ввести чрезвычайное положение с 24 февраля

В указе упоминается признание Россией незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и решение об официальном вводе российских войск на территорию ОРДЛО.

Эти действия являются продолжение агрессивной политики РФ против Украины и угрожают безопасности, жизни и здоровью граждан, государственному суверенитету, конституциональному строю и территориальной целостности Украины, говорится в указе.

Чрезвычайное положение президент предлагает ввести, в частности, с целью нормализации обстановки в стране, обеспечения охраны и защиты государственной границы, противодействия преступности и поддержания общественного порядка.

Предполагается, что режим ЧП будет введен на 30 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей, а также Киева.

Для этих территорий предусмотрены такие меры на время действия чрезвычайного положения:

особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения (при необходимости); ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости); усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства; запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд; запрет на забастовки; временная или бесповоротная эвакуация людей из мест, опасных для проживания с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья; введение комендантского часа; проверка документов у граждан, при необходимости – осмотр вещей, транспортных средств, багажа, служебных помещений и жилья граждан; запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома местного территориального центра комплектования и соцподдержки, Службы безопасности Украины и соответствующего подразделения Службы внешней разведки; запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию; регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров; особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости); поднятие вопроса о запрете деятельности партий, общественных организаций в интересах нацбезопасности.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал в Telegram, что текст указа "не до конца соответствует тому, что было согласовано во время политических консультаций". По его информации, на заседании оборонного комитета Рады сейчас идут дискуссии по восьмому и 10–11 пунктам в списке ограничений.

Ожидалось, что Рада рассмотрит законопроект о чрезвычайном положении в 17.30, но из-за разногласий заседание откладывается, пишет Железняк. Позже он уточнил, что Рада направила президенту письмо с просьбой изменить указ.

"Спорные пункты должны убрать. И будет новый указ", – написал Железняк.