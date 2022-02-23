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Зеленский предложил Раде ввести чрезвычайное положение с 24 февраля

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Зеленский предложил ввести чрезвычайное положение на месяц
Зеленский предложил ввести чрезвычайное положение на месяц
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ввести чрезвычайное положение начиная с 00.00 часов 24 февраля. Об этом идет речь в его указе, который был подан на рассмотрение парламента вместе с соответствующим законопроектом №7108.

В указе упоминается признание Россией незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и решение об официальном вводе российских войск на территорию ОРДЛО.

Эти действия являются продолжение агрессивной политики РФ против Украины и угрожают безопасности, жизни и здоровью граждан, государственному суверенитету, конституциональному строю и территориальной целостности Украины, говорится в указе.

Чрезвычайное положение президент предлагает ввести, в частности, с целью нормализации обстановки в стране, обеспечения охраны и защиты государственной границы, противодействия преступности и поддержания общественного порядка.

Предполагается, что режим ЧП будет введен на 30 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей, а также Киева.

Для этих территорий предусмотрены такие меры на время действия чрезвычайного положения: 

  1. особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения (при необходимости);
  2. ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
  3. усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  4. запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд;
  5. запрет на забастовки;
  6. временная или бесповоротная эвакуация людей из мест, опасных для проживания с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья;
  7. введение комендантского часа;
  8. проверка документов у граждан, при необходимости – осмотр вещей, транспортных средств, багажа, служебных помещений и жилья граждан;
  9. запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома местного территориального центра комплектования и соцподдержки, Службы безопасности Украины и соответствующего подразделения Службы внешней разведки;
  10. запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию;
  11. регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров;
  12. особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости);
  13. поднятие вопроса о запрете деятельности партий, общественных организаций в интересах нацбезопасности.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал в Telegram, что текст указа "не до конца соответствует тому, что было согласовано во время политических консультаций". По его информации, на заседании оборонного комитета Рады сейчас идут дискуссии по восьмому и 10–11 пунктам в списке ограничений. 

Ожидалось, что Рада рассмотрит законопроект о чрезвычайном положении в 17.30, но из-за разногласий заседание откладывается, пишет Железняк. Позже он уточнил, что Рада направила президенту письмо с просьбой изменить указ.

"Спорные пункты должны убрать. И будет новый указ", – написал Железняк.

Контекст:

Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что СНБО предлагает Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Он озвучивал более короткий список ограничений, чем предложил президент, и говорил, что, чрезвычайное положение почти никак не отразится на жизни граждан.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Он также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, чрезвычайное положение, указ, Владимир Зеленский, ограничения, Ярослав Железняк
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