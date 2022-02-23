Зеленский предложил Раде ввести чрезвычайное положение с 24 февраля

В указе упоминается признание Россией незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и решение об официальном вводе российских войск на территорию ОРДЛО.
Эти действия являются продолжение агрессивной политики РФ против Украины и угрожают безопасности, жизни и здоровью граждан, государственному суверенитету, конституциональному строю и территориальной целостности Украины, говорится в указе.
Чрезвычайное положение президент предлагает ввести, в частности, с целью нормализации обстановки в стране, обеспечения охраны и защиты государственной границы, противодействия преступности и поддержания общественного порядка.
Предполагается, что режим ЧП будет введен на 30 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей, а также Киева.
Для этих территорий предусмотрены такие меры на время действия чрезвычайного положения:
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал в Telegram, что текст указа "не до конца соответствует тому, что было согласовано во время политических консультаций". По его информации, на заседании оборонного комитета Рады сейчас идут дискуссии по восьмому и 10–11 пунктам в списке ограничений.
Ожидалось, что Рада рассмотрит законопроект о чрезвычайном положении в 17.30, но из-за разногласий заседание откладывается, пишет Железняк. Позже он уточнил, что Рада направила президенту письмо с просьбой изменить указ.
"Спорные пункты должны убрать. И будет новый указ", – написал Железняк.
Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что СНБО предлагает Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Он озвучивал более короткий список ограничений, чем предложил президент, и говорил, что, чрезвычайное положение почти никак не отразится на жизни граждан.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Он также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.