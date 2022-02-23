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ПОЛИТИКА

"Наш край" поддерживает действия украинской власти, направленные на консолидацию всех политических сил страны

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19 февраля "Наш край" объявил мораторий на критику действий верховного главнокомандующего со стороны своих партийцев до полного установления мира в Украине
19 февраля "Наш край" объявил мораторий на критику действий верховного главнокомандующего со стороны своих партийцев до полного установления мира в Украине
Фото: most-dnepr.info

Партия "Наш край" поддерживает призыв украинских властей объединить усилия всех политических сил для совместной работы ради развития страны. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщил 23 февраля сайт "Нашего края". Мазурчак подчеркнул, что у партии есть представительство около 2 тысяч депутатов на всех уровнях советов в Украине, и, в частности, в Верховной Раде.

"Наш край" неоднократно призывал к объединению политические силы для совместной работы для развития нашей страны. Все избранники партии поддерживают призыв президента Украины к объединению и консолидации усилий всех политических партий. Как партия, среди главных приоритетов которой всегда были суверенитет и целостность Украины, мир и устойчивое экономическое развитие для процветания украинских граждан, мы поддерживаем решения и действия нашего главнокомандующего, направленные на восстановление мира на нашей земле", – отметил Мазурчак.

Также он призвал украинцев не поддаваться на информационные провокации вокруг введения чрезвычайного положения – это вынужденная мера, направленная на усиление безопасности граждан. Александр Мазурчак призвал не паниковать и выразил уверенность в необходимости урегулирования конфликта исключительно дипломатическим путем.

"Мы уверены в необходимости исключительно мирного урегулирования конфликта. А для этого крайне важно принимать все решения взвешенно, с холодной головой и не поддаваться на провокации, в том числе к раздору внутри страны. Мы Украина, и мы единственные", – заявил сопредседатель партии.

19 февраля "Наш край" объявил мораторий на критику действий верховного главнокомандующего со стороны своих партийцев до полного установления мира в Украине и призвал к аналогичным шагам все политические силы страны.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля на встрече с главами парламентских фракций и групп предложил политикам начать все "с чистого листа" и простить прежние обиды в контексте политических противоречий. Участники совещания заслушали доклады силовиков, которые рассказали о текущей ситуации с российской агрессией и озвучили свои прогнозы.

На встрече, кроме глав фракций, присутствовали: глава ОП Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, глава Службы безопасности Иван Баканов, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, представители органов национальной безопасности и обороны и экономического блока. 

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" в качестве "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против "ЛДНР", Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2", а Канада и Евросоюз анонсировали санкции в связи с решением Путина.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.

Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Владимир Зеленский, парламент, российская агрессия, война в Украине, Наш край, Александр Мазурчак, партия, объединение
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