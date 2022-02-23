"Наш край" поддерживает действия украинской власти, направленные на консолидацию всех политических сил страны

"Наш край" неоднократно призывал к объединению политические силы для совместной работы для развития нашей страны. Все избранники партии поддерживают призыв президента Украины к объединению и консолидации усилий всех политических партий. Как партия, среди главных приоритетов которой всегда были суверенитет и целостность Украины, мир и устойчивое экономическое развитие для процветания украинских граждан, мы поддерживаем решения и действия нашего главнокомандующего, направленные на восстановление мира на нашей земле", – отметил Мазурчак.
Также он призвал украинцев не поддаваться на информационные провокации вокруг введения чрезвычайного положения – это вынужденная мера, направленная на усиление безопасности граждан. Александр Мазурчак призвал не паниковать и выразил уверенность в необходимости урегулирования конфликта исключительно дипломатическим путем.
"Мы уверены в необходимости исключительно мирного урегулирования конфликта. А для этого крайне важно принимать все решения взвешенно, с холодной головой и не поддаваться на провокации, в том числе к раздору внутри страны. Мы Украина, и мы единственные", – заявил сопредседатель партии.
19 февраля "Наш край" объявил мораторий на критику действий верховного главнокомандующего со стороны своих партийцев до полного установления мира в Украине и призвал к аналогичным шагам все политические силы страны.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля на встрече с главами парламентских фракций и групп предложил политикам начать все "с чистого листа" и простить прежние обиды в контексте политических противоречий. Участники совещания заслушали доклады силовиков, которые рассказали о текущей ситуации с российской агрессией и озвучили свои прогнозы.
На встрече, кроме глав фракций, присутствовали: глава ОП Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, глава Службы безопасности Иван Баканов, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, представители органов национальной безопасности и обороны и экономического блока.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" в качестве "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2", а Канада и Евросоюз анонсировали санкции в связи с решением Путина.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.
Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.