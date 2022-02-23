"Наш край" поддерживает действия украинской власти, направленные на консолидацию всех политических сил страны

19 февраля "Наш край" объявил мораторий на критику действий верховного главнокомандующего со стороны своих партийцев до полного установления мира в Украине Фото: most-dnepr.info

"Наш край" неоднократно призывал к объединению политические силы для совместной работы для развития нашей страны. Все избранники партии поддерживают призыв президента Украины к объединению и консолидации усилий всех политических партий. Как партия, среди главных приоритетов которой всегда были суверенитет и целостность Украины, мир и устойчивое экономическое развитие для процветания украинских граждан, мы поддерживаем решения и действия нашего главнокомандующего, направленные на восстановление мира на нашей земле", – отметил Мазурчак.

Также он призвал украинцев не поддаваться на информационные провокации вокруг введения чрезвычайного положения – это вынужденная мера, направленная на усиление безопасности граждан. Александр Мазурчак призвал не паниковать и выразил уверенность в необходимости урегулирования конфликта исключительно дипломатическим путем.

"Мы уверены в необходимости исключительно мирного урегулирования конфликта. А для этого крайне важно принимать все решения взвешенно, с холодной головой и не поддаваться на провокации, в том числе к раздору внутри страны. Мы Украина, и мы единственные", – заявил сопредседатель партии.

19 февраля "Наш край" объявил мораторий на критику действий верховного главнокомандующего со стороны своих партийцев до полного установления мира в Украине и призвал к аналогичным шагам все политические силы страны.