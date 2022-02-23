Наша экономика и финансовая система остаются стабильными – Шмыгаль

"У нас достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но и экономической, торговой, энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники", – подчеркнул Шмыгаль.
Он также приветствовал начало работы в Украине очередной миссии Международного валютного фонда.
Шмыгаль отметил, что у правительства достаточно средств на счетах, чтобы финансировать все расходы государства.
"Бюджет за первые два месяца этого года получит примерно на 15 млрд грн больше, чем планировалось, у Нацбанка абсолютно достаточно резервов, а международные партнеры уже предоставили гарантии и финансовую поддержку в $1 млрд. Экспорт украинских товаров в январе вырос на 50%, оборот розничной торговли – на рекордные 18%", – отчитался премьер-министр.
По его словам, Украина полностью обеспечена энергоресурсами и работает над дополнительными альтернативными способами их поставки.
"В работе – 13 блоков атомной генерации, на складах почти 800 тыс. тонн угля, в газохранилищах более 10 млрд м³ газа", – рассказал Шмыгаль.
Что касается бюджета украинской армии, премьер-министр назвал его "рекордным" и подчеркнул, что правительство вместе с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой планирует его увеличивать – в частности, средства пойдут на зарплаты военным, финансирование теробороны и разработку современного вооружения.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
После признания "ЛДНР" западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Решение о признании "ЛДНР" президент РФ Владимир Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.