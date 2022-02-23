Наша экономика и финансовая система остаются стабильными – Шмыгаль

Премьер-министр отметил, что у правительства достаточно средств на счетах, чтобы финансировать все расходы государства Фото: Денис Шмигаль / Facebook

"У нас достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но и экономической, торговой, энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также приветствовал начало работы в Украине очередной миссии Международного валютного фонда.

Шмыгаль отметил, что у правительства достаточно средств на счетах, чтобы финансировать все расходы государства.

"Бюджет за первые два месяца этого года получит примерно на 15 млрд грн больше, чем планировалось, у Нацбанка абсолютно достаточно резервов, а международные партнеры уже предоставили гарантии и финансовую поддержку в $1 млрд. Экспорт украинских товаров в январе вырос на 50%, оборот розничной торговли – на рекордные 18%", – отчитался премьер-министр.

По его словам, Украина полностью обеспечена энергоресурсами и работает над дополнительными альтернативными способами их поставки.

"В работе – 13 блоков атомной генерации, на складах почти 800 тыс. тонн угля, в газохранилищах более 10 млрд м³ газа", – рассказал Шмыгаль.

Что касается бюджета украинской армии, премьер-министр назвал его "рекордным" и подчеркнул, что правительство вместе с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой планирует его увеличивать – в частности, средства пойдут на зарплаты военным, финансирование теробороны и разработку современного вооружения.