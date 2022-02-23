Прогнозы по ухудшению ситуации в зоне ООС и предложение начать "с чистого листа". СМИ узнали подробности о встрече Зеленского с главами фракций

Встреча прошла в конструктивной, предметной и доверительной атмосфере, заявляли в ОП Фото: president.gov.ua

Об этом "Украинская правда" сообщила, ссылаясь на свои источники.

В Офисе президента информировали, что на встрече, кроме глав фракций, присутствовали: глава ОП Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, глава Службы безопасности Иван Баканов, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, представители органов национальной безопасности и обороны и экономического блока.

Среди представителей фракций на фото, опубликованных ОП, видны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, замглавы фракции "Голос" Юлия Клименко.

По итогам совещания Арахамия говорил, что в Луганской и Донецкой областях могут ввести чрезвычайное положение. Он также рассказывал об объединении парламентских сил в "оборонную коалицию". В ОП сообщали: инициатива формирования коалиции принадлежит президенту.

"Встреча прошла в конструктивной, предметной и доверительной атмосфере. Представители парламентских фракций поддержали инициативы по усилению обороноспособности и внешней поддержке нашей страны, предложенные президентом", – говорится в релизе.

По информации "Украинской правды", Зеленский предложил главам фракций начать все "с чистого листа" и простить прежние обиды в контексте политических противоречий.

Участники встречи заслушали доклады силовиков, которые рассказали о текущей ситуации и озвучили свои прогнозы, пишет издание.

По информации собеседников СМИ, украинские силовики считают, что в зоне ООС возможно ухудшение ситуации в ближайшие двое суток.

"Украинская разведка имеет данные, что Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. В первую очередь в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев", – говорится в публикации.