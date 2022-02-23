Зеленский, Гройсман и Кличко – лидеры рейтинга доверия украинцев – опрос

Зеленскому доверяет 41% опрошенных. При этом 57% граждан сказали, что не доверяют президенту.

В тройке лидеров также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (35% доверяют, 55% – нет) и мэр Киева Виталий Кличко (34% и 57% соответственно).

Остальные политики расположились следующим образом:

Опрос проводился с 11 по 18 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 4800 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,4%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.