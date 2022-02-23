Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности. Четкие, конкретные, уже сейчас

"Не секрет, что "Будапешт" [Будапештский меморандум] не работает. Мы с вами четко понимаем, нет иллюзий, что Украины на сегодня нет ни в одном из альянсов по безопасности. Нигде нет. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности. Четкие, конкретные, уже сейчас. Мы хотим знать, что можем защитить своих людей, свои дома. И не только сами. Здесь уже надо, чтобы была поддержка других партнеров. А с фактом, что у наших границ 150 тыс. российских войск, с тем, что есть оккупированные территории, я считаю, что среди стран, предоставляющих Украине гарантии безопасности, должна быть Россия", – сказал он.

Зеленский отметил, что неоднократно предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства, сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", – заявил он.

21 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обратился к государствам – членам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно проведения консультаций согласно ст. 6 Будапештского меморандума.