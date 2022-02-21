"Возможности гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи". Шойгу заявил, что Украина может создать ядерное оружие

"За долгие годы советской власти там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть технология, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях", – утверждает Шойгу.
Он отметил, что возвращение Украиной ядерного статуса будет "крайне опасно".
На заседании Совета безопасности РФ рассматривался вопрос признания "независимости" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Путин заявил, что примет решение по этому поводу сегодня.
5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".
15 февраля 2022 года бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Великобритании и США, которые являются странами – подписантами Будапештского меморандума, с требованием доказать, что документ "не был простым обманом". Экс-президенты подчеркнули, что если Украина потерпит поражение в случае новой атаки России, то ни одна страна в будущем не откажется от ядерного оружия.