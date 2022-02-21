"Возможности гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи". Шойгу заявил, что Украина может создать ядерное оружие

"За долгие годы советской власти там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть технология, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях", – утверждает Шойгу.

Он отметил, что возвращение Украиной ядерного статуса будет "крайне опасно".

На заседании Совета безопасности РФ рассматривался вопрос признания "независимости" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Путин заявил, что примет решение по этому поводу сегодня.