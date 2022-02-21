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"Возможности гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи". Шойгу заявил, что Украина может создать ядерное оружие

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Шойгу заявил, что возвращение Украиной ядерного статуса будет "крайне опасно"
Шойгу заявил, что возвращение Украиной ядерного статуса будет "крайне опасно"
Фото: ЕРА

У Украины есть все необходимое для создания ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на созванном 21 февраля президентом России Владимиром Путиным внеочередном заседании Совета безопасности РФ, который транслировал российский РБК.

"За долгие годы советской власти там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть технология, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях", – утверждает Шойгу.

Он отметил, что возвращение Украиной ядерного статуса будет "крайне опасно".

На заседании Совета безопасности РФ рассматривался вопрос признания "независимости" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Путин заявил, что примет решение по этому поводу сегодня.

Контекст:

5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

15 февраля 2022 года бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Великобритании и США, которые являются странами – подписантами Будапештского меморандума, с требованием доказать, что документ "не был простым обманом". Экс-президенты подчеркнули, что если Украина потерпит поражение в случае новой атаки России, то ни одна страна в будущем не откажется от ядерного оружия.

Теги: Россия, Украина, оружие, ядерное оружие, Сергей Шойгу, агрессия, Будапештский меморандум, технологии, ДНР, ЛНР
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