США предупредили Украину о подготовке РФ к полномасштабному вторжению, оно может начаться в течение 48 часов – СМИ

На этом спутниковом снимке, сделанном 21 февраля, изображен полевой госпиталь, построенный на военном полигоне недалеко от Белгорода Фото: EPA

Источник, принимавший участие в сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности США, рассказал, что Белый дом "невероятно пессимистичен" в оценках.

Информацию о предупреждении подтвердил телеканал CNN. По данным трех его источников, оно было передано сегодня утром. Союзники США по НАТО получили аналогичные разведывательные данные. При этом инсайдер телеканала подчеркнул, что "никто точно не знает", что собирается делать президент РФ Владимир Путин.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, подтвердил Newsweek, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже "третий раз за месяц, когда Киеву советовали готовиться к предстоящим широкомасштабным военным действиям".

Журналисты Newsweek общались с несколькими источниками. В Пентагоне считают, что операция РФ будет носить комплексный характер. Вероятно, она начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, скорее всего, произойдет ночью. Однако оба чиновника, с которыми общались журналисты издания, подчеркнули, что планы России могут меняться.

По данным собеседников Newsweek, операция России не ограничится наземным вторжением, она будет включать авиаудары и обстрелы крылатыми ракетами.

Один из источников рассказал изданию, что вторжение будет включать в себя не только наступление из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, куда в понедельник, по данным американской разведки, были отправлены дополнительные российские подразделения, но и крупное наступление на Киев со стороны Беларуси.

Издание обратило внимание, что вскоре после того, как Newsweek стало известно о прогнозах США, некоторые правительственные сайты в Украине перестали работать, что может сигнализировать о "потенциальной широкомасштабной кибератаке".

По данным CNN, США предупредили Украину, что "особую озабоченность" вызывает Харьков. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что планов по эвакуации города нет.

По данным Newsweek, сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет, возможно, в разведывательных целях.

CNN отметил, что последние спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что Россия продолжает концентрировать силы вдоль границы с Украиной, несмотря на заявление, что многие подразделения вернулись в места постоянной дислокации после учений.

Видеоролики из социальных сетей, которые были проанализированы журналистами телеканала за последние дни, показывают продолжающееся наращивание бронетехники вблизи двух российских городов – Белгород и Валуйки, которые находятся в пределах 30 км от границы с Украиной и недалеко от Харькова. Кроме того, на свежих спутниковых снимках видно новые полевой госпиталь вблизи Белгорода.

В нескольких точках недалеко от границы с Украиной были замечены военные машины скорой помощи.

Новые спутниковые снимки Maxar Technologies также показывают, что в последние дни дополнительные войска, транспортные средства и логистическая инфраструктура были переброшены в Беларусь. На аэродроме возле Мозыря на юге Беларуси, примерно в 40 км от границы с Украиной, в последние дни появились десятки палаток и автомобилей (на спутниковых снимках от 4 февраля эта территория была свободна).