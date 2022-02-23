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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предупредили Украину о подготовке РФ к полномасштабному вторжению, оно может начаться в течение 48 часов – СМИ

На этом спутниковом снимке, сделанном 21 февраля, изображен полевой госпиталь, построенный на военном полигоне недалеко от Белгорода
На этом спутниковом снимке, сделанном 21 февраля, изображен полевой госпиталь, построенный на военном полигоне недалеко от Белгорода
Фото: EPA

США предупредили украинские власти, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение следующих 48 часов. Об этом 23 февраля сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

Источник, принимавший участие в сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности США, рассказал, что Белый дом "невероятно пессимистичен" в оценках.

Информацию о предупреждении подтвердил телеканал CNN. По данным трех его источников, оно было передано сегодня утром. Союзники США по НАТО получили аналогичные разведывательные данные. При этом инсайдер телеканала подчеркнул, что "никто точно не знает", что собирается делать президент РФ Владимир Путин.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, подтвердил Newsweek, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже "третий раз за месяц, когда Киеву советовали готовиться к предстоящим широкомасштабным военным действиям".

Журналисты Newsweek общались с несколькими источниками. В Пентагоне считают, что операция РФ будет носить комплексный характер. Вероятно, она начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, скорее всего, произойдет ночью. Однако оба чиновника, с которыми общались журналисты издания, подчеркнули, что планы России могут меняться.

По данным собеседников Newsweek, операция России не ограничится наземным вторжением, она будет включать авиаудары и обстрелы крылатыми ракетами. 

Один из источников рассказал изданию, что вторжение будет включать в себя не только наступление из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, куда в понедельник, по данным американской разведки, были отправлены дополнительные российские подразделения, но и крупное наступление на Киев со стороны Беларуси.

Издание обратило внимание, что вскоре после того, как Newsweek стало известно о прогнозах США, некоторые правительственные сайты в Украине перестали работать, что может сигнализировать о "потенциальной широкомасштабной кибератаке".

По данным CNN, США предупредили Украину, что "особую озабоченность" вызывает Харьков. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что планов по эвакуации города нет.

По данным Newsweek, сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет, возможно, в разведывательных целях.

CNN отметил, что последние спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что Россия продолжает концентрировать силы вдоль границы с Украиной, несмотря на заявление, что многие подразделения вернулись в места постоянной дислокации после учений.

Видеоролики из социальных сетей, которые были проанализированы журналистами телеканала за последние дни, показывают продолжающееся наращивание бронетехники вблизи двух российских городов – Белгород и Валуйки, которые находятся в пределах 30 км от границы с Украиной и недалеко от Харькова. Кроме того, на свежих спутниковых снимках видно новые полевой госпиталь вблизи Белгорода. 

В нескольких точках недалеко от границы с Украиной были замечены военные машины скорой помощи. 

Новые спутниковые снимки Maxar Technologies также показывают, что в последние дни дополнительные войска, транспортные средства и логистическая инфраструктура были переброшены в Беларусь. На аэродроме возле Мозыря на юге Беларуси, примерно в 40 км от границы с Украиной, в последние дни появились десятки палаток и автомобилей (на спутниковых снимках от 4 февраля эта территория была свободна). 

Военная техника и палатки возле Мозыря. Снимок сделан 22 февраля. Фото: EPA
Военная техника и палатки возле Мозыря. Снимок сделан 22 февраля. Фото: EPA

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы сейчас находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что Украина будет защищать себя – "стоит у нас на границе 50 тыс., 150 тыс. или 1 млн солдат любой армии". "Чтобы действительно помочь Украине, не нужно говорить, сколько их – военных, техники. Надо сказать, а сколько нас", – обратился глава государства к западным союзникам. 

Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

На фоне наращивания российских военных сил на границе с 17 февраля наблюдается резкая эскалации на Донбассе, в результате которой гибнут украинские военнослужащие и мирные жители. 21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками"

После этого решения США, Канада, Великобритания, Япония и ЕС ввели против России санкции. Западные страны подчеркнули, что в случае полномасштабного вторжения в Украину эти ограничения будут значительно усилены.

В Украине объявили о призыве резервистов и готовятся ввести чрезвычайное положение.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, США, Украина, Харьков, НАТО, Беларусь, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, авиаудар, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, кибератака, крылатая ракета
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