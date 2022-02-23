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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 75 раз нарушили режим тишины, погиб украинский военнослужащий

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В зоне ООС обострение продолжается уже неделю
В зоне ООС обострение продолжается уже неделю
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе 23 февраля 75 раз нарушили договоренности о перемирии, из них 71 – с применением тяжелого вооружения. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 20.00, опубликованной в Facebook.

"В общем враг использовал 250 реактивных снарядов, 247 артиллерийских снарядов и 586 мин. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, один защитник получил ранения и находится в медучреждении, двое воинов получили боевые травмы", – сказал начальник пресс-службы ООС Павел Ковальчук.

Скриншот: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Скриншот: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что Объединенные силы дают адекватный ответ на обстрелы боевиков, открывая огонь только по позициям оккупационных войск. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/674027617350253/

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация, обострение продолжается и сейчас. За семь дней боевики 245 раз стреляли по гражданским объектам Донецкой и Луганской областей, повреждены десятки домов, объекты инфраструктуры. В результате обстрелов погиб один гражданский, трое были ранены, еще трое получили контузию, сообщили в штабе ООС 23 февраля. Также есть потери в рядах ВСУ. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ранение, ООС, травмы
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