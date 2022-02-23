Эрдоган заявил, что надеется на на скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

"Турция придает значимость территориальной целостности Украины, о чем я лично подчеркнул в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Мы не признаем ни одну инициативу, противоречащую Минским договоренностям. При этом готовы сделать все, что от нас зависит для решение кризиса путем дипломатии и диалога, с тем, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации", – заявил он.

По словам Эрдогана, кризис между РФ и Украиной – угроза безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Он заявил, что в ближайшие дни этот вопрос обсудят на консультациях стран НАТО.

Он добавил, что Турция не собирается отказываться от диалога с Россией или Украиной.

"Мы нацелены на такие шаги, которые решили бы вопрос, не нанося ущерба связям с этими странами", – сказал Эрдоган.



