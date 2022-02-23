Эрдоган заявил, что надеется на на скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

"Турция придает значимость территориальной целостности Украины, о чем я лично подчеркнул в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Мы не признаем ни одну инициативу, противоречащую Минским договоренностям. При этом готовы сделать все, что от нас зависит для решение кризиса путем дипломатии и диалога, с тем, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации", – заявил он.
По словам Эрдогана, кризис между РФ и Украиной – угроза безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Он заявил, что в ближайшие дни этот вопрос обсудят на консультациях стран НАТО.
Он добавил, что Турция не собирается отказываться от диалога с Россией или Украиной.
"Мы нацелены на такие шаги, которые решили бы вопрос, не нанося ущерба связям с этими странами", – сказал Эрдоган.
15 февраля нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Турцяи осудила признание РФ "независимости" так называемых "ЛДНР". В МИД Турции подчеркнули приверженность "сохранению политического единства и территориальной целостности Украины" и призвали все стороны "руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право".
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Соединенные Штаты ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.