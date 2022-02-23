Квин ответила Путину на его видеообращение: Украину создал украинский народ

"Его возмутительные заявления об Украине и украинском народе бесполезны, они отражают его искаженное видение, напоминающее не глобального лидера, а худших диктаторов в истории Европы", – сказала Квин.

Она отметила, что "Украину создал украинский народ", имеющий "богатую и неповторимую культуру", которая "все сильнее крепнет после того, как Украина смогла сбросить советское иго".

"Украинцы отбивались от неоднократных попыток президента Путина подорвать их прогресс как западной демократии. Они побеждали раньше и победят сейчас", – уверена Квин.

Американский дипломат пообещала решительный ответ США на нарушение Путиным международного права.

21 февраля Путин обратился к россиянам с 50-минутным видеообращением. В нем президент РФ изложил свое видение истории Украины и России. Обращение было наполнено пропагандистскими штампами (например, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией") и, как отметил американский телеканал CNN, "историческими обидами".