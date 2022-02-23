Курс рубля к доллару упал до двухлетнего минимума

Рубль к доллару упал до уровня марта 2020 года Фото: depositphotos.com

Как сообщает РБК, последний раз доллар стоил 81 руб. 23 марта 2020 года.

В ходе торгов российская валюта немного укрепилась – и сейчас курс рубля к доллару на Московской бирже составляет 80,7 руб. за $1. К евро рубль тоже падает – в ходе торгов курс достигал отметки в 91,7 руб. за 1€.

Падение рубля РБК связывает с обострением ситуации на Донбассе. Признание Москвой незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" сделало рубль самой нестабильной валютой в мире, писали российские СМИ.

Эксперты центра экономического анализа "Интерфакса" считают, что на падение рубля влияют высокие геополитические и санкционные риски, связанные с признанием "ЛДНР", сообщения об обстрелах на Донбассе и о призыве резервистов в Украине. Все это усиливает напряженность и увеличивает вероятность перехода противостояния в более "горячую фазу", в результате чего растет и риск более жестких антироссийских санкций со стороны Запада, отмечают эксперты.