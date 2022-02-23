Гривна резко упала к доллару и евро

Курс гривны к доллару снизился на 51 копейку Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару снизился на 51 копейку, с 28,48 грн/$ до 28,99 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 61 копейку, с 32,29 грн/€ до 32,90 грн/€.

К российскому рублю гривна упала на три копейки, с 3,63 грн/10 руб. до 3,66 грн/10 руб.