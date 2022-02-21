Гривна упала к доллару

Курс гривны к доллару упал на четыре копейки Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Курс гривны к доллару упал на четыре копейки: с 28,3 грн/$ до 28,34 грн/$.

Кур евро не изменился: 32,2 грн/€.

К российскому рублю курс гривны укрепился на копейку: 3,73 грн/10 руб. против 3,74 грн/10 руб.