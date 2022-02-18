Гривна упала к доллару и евро

Гривна подешевела по отношению к основным валютам Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на 21 копейку: с 28,09 грн/$ до 28,3 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 27 копеек: с 31,93 грн/€ до 32,2 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,74 грн/10 руб.