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Гривна на межбанке за один час окрепла на 35 копеек к доллару

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НБУ установил на сегодня курс 28,54 грн/$
НБУ установил на сегодня курс 28,54 грн/$
Фото: ua.depositphotos.com

Украинская валюта на межбанковском рынке в течение часа окрепла на 35 копеек по отношению к доллару. Об этом эксклюзивно сообщил изданию “ГОРДОН” участник валютного рынка.

Так, в течение одного часа курс гривны к доллару укрепился с 28,55 грн/$ до 28,20 грн/$.

Контекст:

27 января курс доллара на межбанке в Украине в ходе торгов превысил отметку в 29 грн/$ – на пике доллар продавали по 29,03 грн/$, покупали по 29,01 грн/$. Последний раз на таком уровне доллар торговался в феврале 2015 года – в марте гривна резко укрепилась до 23 грн/$ и продолжала расти несколько недель.

УНИАН объяснил скачок курса ажиотажем на рынке – спрос превысил предложение.

Нацбанк на сегодня установил курс гривны к доллару на уровне 28,54 грн/$.

Теги: валюта, гривна, доллар, межбанк, Нацбанк, курс гривны, продажа
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