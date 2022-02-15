Гривна на межбанке за один час окрепла на 35 копеек к доллару

Так, в течение одного часа курс гривны к доллару укрепился с 28,55 грн/$ до 28,20 грн/$.

Контекст:

27 января курс доллара на межбанке в Украине в ходе торгов превысил отметку в 29 грн/$ – на пике доллар продавали по 29,03 грн/$, покупали по 29,01 грн/$. Последний раз на таком уровне доллар торговался в феврале 2015 года – в марте гривна резко укрепилась до 23 грн/$ и продолжала расти несколько недель.

УНИАН объяснил скачок курса ажиотажем на рынке – спрос превысил предложение.

Нацбанк на сегодня установил курс гривны к доллару на уровне 28,54 грн/$.