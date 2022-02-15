Гривна резко подешевела к доллару и евро

Курс гривны к доллару упал на 51 копейку, а к евро – на 35 копеек Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Курс гривны к доллару снизился на 51 копейку, с 28,03 грн/$ до 28,54 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 35 копеек, с 31,98 грн/€ до 32,33 грн/€.

К российскому рублю гривна незначительно подешевела, с 3,73 грн/10 руб. до 3,74 грн/10 руб.