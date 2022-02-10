Гривна выросла к доллару и евро

Курс гривны к доллару вырос на 10 копеек: с 27,98 грн/$ до 27,88 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на 13 копеек: с 32 грн/€ до 31,88 грн/€.

К российскому рублю гривна осталась на уровне 3,74 грн/10 руб.