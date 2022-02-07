ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Международные резервы Украины за месяц сократились на 5,3% – Нацбанк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,287 млрд
По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,287 млрд
Фото: depositphotos.com

Международные резервы Украины за минувший месяц сократились на 5,3%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,287 млрд.

При этом в регуляторе отметили, что данный показатель выше среднегодового в 2021-м.

"Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором", – говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, в январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту – в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках.

Контекст:

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).

По состоянию на 1 января этого года золотовалютные резервы Украины составляли $30,94 млрд.

Теги: Украина, валюта, НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" Никитюк заинтриговала признанием в любви коллеге
"Классный у тебя мужик!" Никитюк заинтриговала признанием в любви коллеге
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
Netflix купила права на показ фильма Сенцова "Носорог"
Netflix купила права на показ фильма Сенцова "Носорог"
  "Для всех будет за честь с тобой работать". 17-летняя дочь Меладзе на шоу "Голос країни" развернула к себе кресла всех тренеров. Видео
  "Для всех будет за честь с тобой работать". 17-летняя дочь Меладзе на шоу "Голос країни" развернула к себе кресла всех тренеров. Видео
"Они предлагают нам связь с божественным". Жена Виталия Кличко в позе лотоса рассказала о молитве и медитации
"Они предлагают нам связь с божественным". Жена Виталия Кличко в позе лотоса рассказала о молитве и медитации
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра
  "Те, кто не стал звездой, обязательно не любят меня". Могилевская прокомментировала обвинения в буллинге со стороны трансгендерной певицы из "Фабрики звезд"
  "Те, кто не стал звездой, обязательно не любят меня". Могилевская прокомментировала обвинения в буллинге со стороны трансгендерной певицы из "Фабрики звезд"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (102716)
2
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (89262)
3
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (35801)
4
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (34786)
5
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (34719)
6
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (29004)
7
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер (24814)
8
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (17150)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS