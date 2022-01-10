Международные резервы Украины в 2021 году выросли на $1,8 млрд – Нацбанк

По состоянию на 1 января 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $30,94 млрд.
"В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила $11,2 млрд, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте ($11,5 млрд). В течение большей части года предложение валюты на рынке преобладало над спросом, прежде всего, благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта", – отметили в НБУ.
Как уточнили в Нацбанке, в декабре прошлого года международные резервы Украины выросли на $342,5 млн.
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении регулятора.
По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).
По состоянию на 1 декабря прошлого года золотовалютные резервы Украины составляли $30,5 млрд.