Международные резервы Украины в 2021 году выросли на $1,8 млрд – Нацбанк

Как уточнили в Нацбанке, в декабре прошлого года международные резервы Украины выросли на $342,5 млн Фото: depositphotos.com

По состоянию на 1 января 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $30,94 млрд.

"В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила $11,2 млрд, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте ($11,5 млрд). В течение большей части года предложение валюты на рынке преобладало над спросом, прежде всего, благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта", – отметили в НБУ.

Как уточнили в Нацбанке, в декабре прошлого года международные резервы Украины выросли на $342,5 млн.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении регулятора.