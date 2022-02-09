Гривна продолжает расти к доллару и евро

Курс гривны к доллару поднялся на четыре копейки, с 28 грн/$ до 27,96 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару поднялся на четыре копейки, с 28 грн/$ до 27,96 грн/$.

К евро украинская валюта выросла на 14 копеек, с 32,07 грн/€ до 31,93 грн/€.

К российскому рублю гривна незначительно подешевела, с 3,71 грн/10 руб. до 3,72 грн/10 руб.