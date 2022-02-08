Гривна выросла к доллару и евро

Курс гривны к доллару вырос на 15 копеек, а к евро – на 20 копеек Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Курс гривны к доллару поднялся на 15 копеек, с 28,15 грн/$ до 28 грн/$.

К евро украинская валюта выросла на 20 копеек, с 32,27 грн/€ до 32,07 грн/€.

К российскому рублю гривна незначительно подешевела, с 3,70 грн/10 руб. до 3,71 грн/10 руб.