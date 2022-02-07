Гривна выросла к доллару, но резко упала к евро

Курс гривны к евро упал на 35 копеек Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару поднялся на 12 копеек: с 28,27 грн/$ до 28,15 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 35 копеек: с 31,92 грн/€ до 32,27 грн/€.

К российскому рублю курс гривны незначительно вырос: с 3,71 грн/10 руб. до 3,70 грн/10 руб.