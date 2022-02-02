Зеленский о курсе гривны: Мы понимаем, что будет завтра

Трансляция брифинга велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

"Я считаю, что по состоянию на сегодня мы ситуацию удержали. Несмотря на информационную панику, или волну. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну и, я считаю, успокоили рынки. Уже могу констатировать это. Мы видим укрепление национальной валюты. Кроме того, многое делали наши союзники, европейские лидеры, которые открывали нам финансовые гарантии. Это тоже было сигналом для рынков и инвесторов, что Европа верит в Украину, в стабильную ситуацию, верит в наш рынок и банковскую систему, поэтому не нужно выводить деньги. Это тоже очень повлияло", – сказал президент.

Еще один фактор, который оказал влияние на стабилизацию ситуации – визиты иностранных лидеров и топ-чиновников в Украину, отметил Зеленский.

"Все это повлияло на то, что гривна стабилизировалась. Я не вижу рисков. Мы разговаривали с большой группой [экспертов], с главой Национального банка Кириллом Шевченко. Мы понимаем, что будет завтра. Слава богу, мы вышли из ситуации, когда каждое утро для нас – финансовый риск и "сюрприз". Сегодня ситуация стабильна", – резюмировал глава государства.