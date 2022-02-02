Гривна подорожала к доллару, но упала к евро

Курс гривны к доллару поднялся на 14 копеек, с 28,46 грн/$ до 28,32 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару поднялся на 14 копеек, с 28,46 грн/$ до 28,32 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 14 копеек, с 31,75 грн/€ до 31,89 грн/€.

К российскому рублю гривна также упала, с 3,67 грн/10 руб. до 3,70 грн/10 руб.