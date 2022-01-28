Гривна на межбанке укрепилась

Нацбанк на сегодня установил курс гривны к доллару на уровне 28,99 грн/$ Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За день курс американской валюты снизился с 29,03 до 28,70 грн/$. 27 января торги на межбанке завершились на отметке 28,92 грн/$, 28 января они открылись с 28,87 грн/$.

"Торги по доллару перед обедом проходят при превышении предложения над спросом. Котировки постепенно проседают, а часть покупателей даже не спешит закрывать все свои объемы, выбирая самые дешевые предложения", – отмечает "Минфин".

Эксперты не прогнозируют быстрого возврата курса доллара к уровню около 27 грн.

"Последние события на фоне скупки валюты нерезидентами позволили чиновникам быстро повысить курс доллара к заложенным в бюджет 28,6−28,7 грн. И теперь при существенном возврате курса к прежним уровням бюджет прилично пострадает, чего они, естественно, не хотят. Так что мы бы не ожидали глобального отката курса к уровням лета – осени прошлого года", – подчеркивает "Минфин".

Курсы межбанка 28 января будут в пределах 28,65–28,95 грн/$.