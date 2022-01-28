Гривна на межбанке укрепилась

За день курс американской валюты снизился с 29,03 до 28,70 грн/$. 27 января торги на межбанке завершились на отметке 28,92 грн/$, 28 января они открылись с 28,87 грн/$.
"Торги по доллару перед обедом проходят при превышении предложения над спросом. Котировки постепенно проседают, а часть покупателей даже не спешит закрывать все свои объемы, выбирая самые дешевые предложения", – отмечает "Минфин".
Эксперты не прогнозируют быстрого возврата курса доллара к уровню около 27 грн.
"Последние события на фоне скупки валюты нерезидентами позволили чиновникам быстро повысить курс доллара к заложенным в бюджет 28,6−28,7 грн. И теперь при существенном возврате курса к прежним уровням бюджет прилично пострадает, чего они, естественно, не хотят. Так что мы бы не ожидали глобального отката курса к уровням лета – осени прошлого года", – подчеркивает "Минфин".
Курсы межбанка 28 января будут в пределах 28,65–28,95 грн/$.
27 января курс доллара на межбанке в Украине в ходе торгов превысил отметку в 29 грн/$ – на пике доллар продавали по 29,03 грн/$, покупали по 29,01 грн/$. Последний раз на таком уровне доллар торговался в феврале 2015 года – в марте гривна резко укрепилась до 23 грн/$ и продолжала расти несколько недель.
УНИАН объяснил скачок курса ажиотажем на рынке – спрос превысил предложение.
Нацбанк на сегодня установил курс гривны к доллару на уровне 28,99 грн/$.