Гривна подешевела до 28,80 грн/$

Курс гривны к доллару упал на 13 копеек: с 28,67 грн/$ до 28,80 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 18 копеек: с 32,30 грн/€ до 32,48 грн/€.

К российскому рублю гривна осталась на уровне 3,64 грн/10 руб.