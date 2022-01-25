Гривна подешевела к доллару, но подорожала к евро и рублю

Курс гривны к доллару упал на 5 копеек, с 28,32 грн/$ до 28,37 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на 5 копеек, с 32,11 грн/€ до 32,06 грн/€.

К российскому рублю гривна также выросла, с 3,71 грн/10 руб. до 3,59 грн/10 руб.