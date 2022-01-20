Гривна подорожала относительно основных валют

Курс гривны к доллару поднялся на одну копейку: с 28,41 грн/$ до 28,40 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на 15 копеек: с 32,34 грн/€ до 32,19 грн/€.

К российскому рублю курс гривны упал с 3,72 грн/10 руб. до 3,73 грн/10 руб.