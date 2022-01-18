Гривна подешевела относительно основных валют

Больше всего курс гривны упал к доллару Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Курс гривны к доллару упал на 17 копеек, с 27,95 грн/$ до 28,12 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 7 копеек, с 31,99 грн/€ до 32,06 грн/€.

К российскому рублю гривна также немного упала, с 3,64 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.