Гривна продолжает дешеветь относительно основных валют

Курс гривны к доллару упал на 29 копеек, с 28,12 грн/$ до 28,41 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на 29 копеек, с 28,12 грн/$ до 28,41 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 28 копеек, с 32,06 грн/€ до 32,34 грн/€.

К российскому рублю гривна также немного упала, с 3,67 грн/10 руб. до 3,72 грн/10 руб.