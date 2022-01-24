Курс рубля падает. Центробанк РФ объявил о приостановке покупки иностранной валюты

Курс американского доллара вырос до 79 руб., а евро превысил 89 руб., пишет "РИА Новости". Ранее курс до 79 руб. за один доллар достигал в ноябре 2020 года.

Центральный банк РФ объявил о приостановке покупки валюты на неопределенный срок. Так регулятор пытается ослабить давление на курс рубля, сообщило в Telegram РБК.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", – отметил регулятор.