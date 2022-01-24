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Украинской экономике не угрожает ничего, кроме информационного давления – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что стабильности валютного курса угроз нет
Шмыгаль отметил, что стабильности валютного курса угроз нет
Фото: kmu.gov.ua

Экономике Украины угрожает только дезинформация, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны на брифинге, который транслировал в Facebook Офис президента.

"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного – особенно дезинформационного – давления. Других факторов, которые могут привести к дестабилизации национальной экономики, на сегодняшний день нет", – сказал он.

Глава правительства отметил, что у страны "один из наивысших уровней золотовалютных ресурсов, 30 млрд грн (более $100 млн) на счетах".

"[Это] позволяет нам абсолютно четко совместно с НБУ управлять ситуацией и также стабильностью валютного курса", – заявил Шмыгаль.

Контекст:

По данным Кабинета Министров, 2021 год Украина завершила с рекордным номинальным ВВП (валовым внутренним продуктом) в долларовом эквиваленте за всю историю (более $195 млрд) и наибольшим объемом экспорта товаров за последние девять лет ($68,2 млрд).

В январе прошлого года Всемирный банк прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2022-м на 3,1%. 20 января 2022 года Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2022 год до 3,4%.

Теги: валюта, НБУ, экономика, правительство, золотовалютные резервы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, брифинг, дезинформация
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