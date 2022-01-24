Украинской экономике не угрожает ничего, кроме информационного давления – Шмыгаль

"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного – особенно дезинформационного – давления. Других факторов, которые могут привести к дестабилизации национальной экономики, на сегодняшний день нет", – сказал он.

Глава правительства отметил, что у страны "один из наивысших уровней золотовалютных ресурсов, 30 млрд грн (более $100 млн) на счетах".

"[Это] позволяет нам абсолютно четко совместно с НБУ управлять ситуацией и также стабильностью валютного курса", – заявил Шмыгаль.