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Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2022 год до 3,4%

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По словам Шевченко, в 2023 2024 годах рост реального ВВП ускорится приблизительно до 4% в год
По словам Шевченко, в 2023–2024 годах рост реального ВВП ускорится приблизительно до 4% в год
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2022 год до 3,4%. Об этом на брифинге 20 января заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, сообщает пресс-служба регулятора.

"Мы пересмотрели прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%. Экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли. В то же время будут ограничивать потенциал экономики напряженная геополитическая ситуация, что негативно повлияет на инвестиционные решения, ощутимые последствия коронакризиса, сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья – прежде всего в первом полугодии", – сказал Шевченко.

По его словам, в 2023–2024 годах рост реального ВВП ускорится приблизительно до 4% в год.

Как уточнил глава НБУ, этому должны способствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание отрицательных эффектов пандемии коронавируса, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий для торговли.

Контекст:

По данным Кабинета Министров, 2021 год Украина завершила с рекордным номинальным ВВП (валовым внутренним продуктом) в долларовом эквиваленте за всю историю (более $195 млрд) и наибольшим объемом экспорта товаров за последние девять лет ($68,2 млрд).

В январе прошлого года Всемирный банк прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2022-м на 3,1%.

Теги: Украина, НБУ, ВВП, экономика, Нацбанк, рост ВВП, Кирилл Шевченко
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