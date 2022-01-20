Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2022 год до 3,4%

"Мы пересмотрели прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%. Экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли. В то же время будут ограничивать потенциал экономики напряженная геополитическая ситуация, что негативно повлияет на инвестиционные решения, ощутимые последствия коронакризиса, сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья – прежде всего в первом полугодии", – сказал Шевченко.
По его словам, в 2023–2024 годах рост реального ВВП ускорится приблизительно до 4% в год.
Как уточнил глава НБУ, этому должны способствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание отрицательных эффектов пандемии коронавируса, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий для торговли.
По данным Кабинета Министров, 2021 год Украина завершила с рекордным номинальным ВВП (валовым внутренним продуктом) в долларовом эквиваленте за всю историю (более $195 млрд) и наибольшим объемом экспорта товаров за последние девять лет ($68,2 млрд).
В январе прошлого года Всемирный банк прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2022-м на 3,1%.