Гривна резко подешевела ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару упал на 30 копеек, с 28,37 грн/$ до 28,67 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на 30 копеек, с 28,37 грн/$ до 28,67 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 24 копейки, с 32,06 грн/€ до 32,30 грн/€.

К российскому рублю гривна также упала, с 3,59 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.