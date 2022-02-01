Гривна подорожала по отношению к основным валютам

Курс гривны к доллару поднялся на 32 копейки, с 28,78 грн/$ до 28,46 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на 28 копеек, с 32,03 грн/€ до 31,75 грн/€.

К российскому рублю гривна также выросла, с 3,71 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.