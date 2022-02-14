Гривна подешевела к доллару и евро

Курс гривны к доллару упал на 12 копеек: с 27,88 грн/$ до 28 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 10 копеек: с 31,88 грн/€ до 31,98 грн/€.

К российскому рублю гривна повысилась с 3,74 грн/10 руб. до 3,73 грн/10 руб.