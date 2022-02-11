В Украине прошла паника, связанная с курсом гривны – Минэкономики

"Как нам показала январская паника на рынке валюты, [...] резервы дали возможность, когда не было вообще никаких экономических оснований и курс доллара вырос до 29 грн/$, Нацбанку выйти, продать $1,5 млрд и стабилизировать ситуацию. Так как не было никаких экономических оснований и паника остановилась, Нацбанк выкупает назад эти средства", – сказала она.

По данным вице-премьера, НБУ выкупил уже $600 млн.

"То есть мы можем констатировать, что у нас паника прошла", – заявила Свириденко.

4 февраля Нацбанк Украины сообщал, что повышенный спрос на валюту был вызван психологическим фактором, обусловленным ухудшением информационной среды. "В отличие от предыдущих шоков, спрос населения на валюту в этот раз был умеренным", – объяснил регулятор и подчеркнул, что курсообразование будет гибким и дальше.