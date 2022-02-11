В Украине прошла паника, связанная с курсом гривны – Минэкономики

"Как нам показала январская паника на рынке валюты, [...] резервы дали возможность, когда не было вообще никаких экономических оснований и курс доллара вырос до 29 грн/$, Нацбанку выйти, продать $1,5 млрд и стабилизировать ситуацию. Так как не было никаких экономических оснований и паника остановилась, Нацбанк выкупает назад эти средства", – сказала она.
По данным вице-премьера, НБУ выкупил уже $600 млн.
"То есть мы можем констатировать, что у нас паника прошла", – заявила Свириденко.
4 февраля Нацбанк Украины сообщал, что повышенный спрос на валюту был вызван психологическим фактором, обусловленным ухудшением информационной среды. "В отличие от предыдущих шоков, спрос населения на валюту в этот раз был умеренным", – объяснил регулятор и подчеркнул, что курсообразование будет гибким и дальше.
Курс гривны снижался на фоне начавшегося осенью 2021 года стягивания российских войск к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.