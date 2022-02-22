Гривна подешевела к доллару и евро, но выросла к рублю

Курс гривны к доллару снизился на 14 копеек, к евро – на девять копеек Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Курс гривны к доллару снизился на 14 копеек, с 28,34 грн/$ до 28,48 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на девять копеек, с 32,2 грн/€ до 32,29 грн/€.

К российскому рублю гривна выросла на 11 копеек, с 3,74 грн/10 руб. до 3,63 грн/10 руб.