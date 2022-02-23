За неделю на Донбассе погиб один гражданский. Трое были ранены, еще трое получили контузию – ООС

С 20.00 22 февраля по 12.00 23 февраля украинская сторона получила информацию о 39 случаях обстрела боевиками гражданских объектов.
В ООС напомнили, что 22 февраля боевики активно обстреливали город Счастье Луганской области. Один из снарядов попал в жилой дом, пострадавших не было.
Из-за обстрелов загорелись два трансформатора на Луганской ТЭС. Тушение пожара не могут начать из-за непрекращающихся боевых действий.
Повреждено электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3 Луганской области. Местное энергоснабжающее предприятие из-за напряженной ситуации не имеет возможности начать ремонт. В связи с этим подача воды в центр города Попасная временно прекращена. Без воды остались 3312 абонентов, в частности местная гимназия, детский сад, поликлиника.
За прошлую ночь повреждено 13 жилых домов в Бердянском, Марьинке (Донецкая область) и Трехизбенке (Луганская область). Кроме того, в Марьинке ранен местный житель 1972 года рождения.
Из-за обострения ситуации командование ООС приняло решение с 23 февраля ограничить посещения представителями гуманитарных и волонтерских организаций районов ООС и населенных пунктов, расположенных на расстоянии 10 км вдоль линии столкновения. Исключение – международные организации, доставляющие гуманитарную помощь.
Всего за последнюю неделю зафиксировано 245 обстрелов по гражданским объектам Донецкой и Луганской областей. Разрушены два жилых дома, повреждены 75 гражданских зданий, четыре заведения образования, четыре автомобиля, гараж, 13 объектов важной инфраструктуры, один религиозный объект и один магазин.
За неделю на Донбассе погиб один гражданский, трое были ранены, еще трое получили контузию.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.