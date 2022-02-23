За неделю на Донбассе погиб один гражданский. Трое были ранены, еще трое получили контузию – ООС

С вечера 22 февраля украинская сторона получила информацию о 39 случаях обстрела боевиками гражданских объектов на Донбассе Фото: EPA

С 20.00 22 февраля по 12.00 23 февраля украинская сторона получила информацию о 39 случаях обстрела боевиками гражданских объектов.

В ООС напомнили, что 22 февраля боевики активно обстреливали город Счастье Луганской области. Один из снарядов попал в жилой дом, пострадавших не было.

Из-за обстрелов загорелись два трансформатора на Луганской ТЭС. Тушение пожара не могут начать из-за непрекращающихся боевых действий.

Повреждено электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3 Луганской области. Местное энергоснабжающее предприятие из-за напряженной ситуации не имеет возможности начать ремонт. В связи с этим подача воды в центр города Попасная временно прекращена. Без воды остались 3312 абонентов, в частности местная гимназия, детский сад, поликлиника.

За прошлую ночь повреждено 13 жилых домов в Бердянском, Марьинке (Донецкая область) и Трехизбенке (Луганская область). Кроме того, в Марьинке ранен местный житель 1972 года рождения.

Из-за обострения ситуации командование ООС приняло решение с 23 февраля ограничить посещения представителями гуманитарных и волонтерских организаций районов ООС и населенных пунктов, расположенных на расстоянии 10 км вдоль линии столкновения. Исключение – международные организации, доставляющие гуманитарную помощь.

Всего за последнюю неделю зафиксировано 245 обстрелов по гражданским объектам Донецкой и Луганской областей. Разрушены два жилых дома, повреждены 75 гражданских зданий, четыре заведения образования, четыре автомобиля, гараж, 13 объектов важной инфраструктуры, один религиозный объект и один магазин.

За неделю на Донбассе погиб один гражданский, трое были ранены, еще трое получили контузию.