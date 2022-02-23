Боевики почти сотню раз открывали огонь на Донбассе. Один военный ВСУ погиб, шестеро пострадали

В частности, боевики обстреляли 38 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей: Счастье, Мариуполь, Муратово, Кряковку, Гнутово, Широкино, Травневое, Красногоровку, Лобачево, Марьинку, Водяное, Богдановку, Желтое, Трехизбенку, Новотроицкое, Старогнатовку, Верхнеторецкое, Гранитное, Пивденное, Пески, Николаевку, Чермалык, Зайцево, Новолуганское, Станицу Луганскую, Нью-Йорк, Новоселовку, Майорск, Лопаскино, Крымское, Шумы, Сизое, Причепиловку, Троицкое, Опытное, Орехово, Попасную, Камянку.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще один ранен и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму.

За текущие сутки со стороны боевиков зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения. Стреляли возле Мариуполя, Новотошковского, Золотого, Попасной, Пивденного, Светлодарска, Богдановки.

В результате обстрелов с начала текущих суток украинские военные не пострадали.