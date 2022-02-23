"Не помогай врагу!" Генштаб ВСУ призвал украинцев не снимать и не публиковать в соцсетях перемещение военной техники

"Не снимай и не публикуй перемещение военной техники и ее номера. Не помогай врагу!" – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.