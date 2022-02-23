Следком РФ опубликовал список украинских "военных преступников", в нем Аваков, Муженко, Коломойский и Турчинов

"Украинские власти и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянных обстрелов населенных пунктов "Луганской и Донецкой народных республик", – заявили в российском ведомстве.
Для России "очевидны преступления" бывшего главы МВД Арсена Авакова, его экс-заместителя Антона Геращенко, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которые якобы "призывали к осуществлению террористической деятельности".
В Следкоме заявляют, что экс-министр обороны Валерий Гелетей и экс-глава Генштаба Виктор Муженко "отдавали приказы для полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан". В списках упоминаются бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и бывший глава ВРУ Александр Турчинов.
Россия якобы зафиксировала "сотни фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны" и возбудила более 400 дел "о событиях на Донбассе".
В Следкоме РФ заявляют, что будто бы установили причастность к совершению преступлений 85 человек в составе военнослужащих ВСУ и других украинских силовых структур. Называются фамилии бывшего командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, экс-командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, бывшего командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского, которые, по версии Следкома, ответственны за "гибель людей и разрушение населенных пунктов Донбасса". За "обстрелы мирных граждан" Россия обвиняет командиров нескольких бригад и батальона "Айдар".
На Донбассе с 17 февраля продолжается обострение, кроме того, РФ стягивает войска к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев. Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
Российский Следком не в первый раз предъявляет надуманные обвинения Украине, а также отдельным политическим и общественным деятелям. В декабре 2020 года ведомство сообщило о предъявлении украинцу Маркиву обвинения в убийстве. По версии ведомства, украинский нацгвардеец в мае 2014 года на Донбассе якобы передал артиллеристам координаты россиянина и двух иностранных журналистов, а затем стрелял в них из автомата.
В августе 2021 года Следком возбудил уголовное дело по статье "экоцид" из-за прекращения подачи воды в оккупированный Крым из Украины.
В ноябре в российском ведомстве заявили, что проверят и оценят действия главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова из-за публикации им видео, на котором он стреляет из гаубицы.
17 февраля 2022 года Следком объявил, что на Донбассе якобы найдены "массовые захоронения мирных жителей".
19 февраля в Следкоме заявили, что в Ростовской области РФ в нескольких километрах от границы с Украиной взорвались два снаряда, якобы выпущенные с территории Украины.