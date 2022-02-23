Следком РФ опубликовал список украинских "военных преступников", в нем Аваков, Муженко, Коломойский и Турчинов

"Украинские власти и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянных обстрелов населенных пунктов "Луганской и Донецкой народных республик", – заявили в российском ведомстве.

Для России "очевидны преступления" бывшего главы МВД Арсена Авакова, его экс-заместителя Антона Геращенко, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которые якобы "призывали к осуществлению террористической деятельности".

В Следкоме заявляют, что экс-министр обороны Валерий Гелетей и экс-глава Генштаба Виктор Муженко "отдавали приказы для полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан". В списках упоминаются бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и бывший глава ВРУ Александр Турчинов.

Россия якобы зафиксировала "сотни фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны" и возбудила более 400 дел "о событиях на Донбассе".

В Следкоме РФ заявляют, что будто бы установили причастность к совершению преступлений 85 человек в составе военнослужащих ВСУ и других украинских силовых структур. Называются фамилии бывшего командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, экс-командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, бывшего командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского, которые, по версии Следкома, ответственны за "гибель людей и разрушение населенных пунктов Донбасса". За "обстрелы мирных граждан" Россия обвиняет командиров нескольких бригад и батальона "Айдар".