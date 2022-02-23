ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следком РФ опубликовал список украинских "военных преступников", в нем Аваков, Муженко, Коломойский и Турчинов

Россия якобы зафиксировала сотни фактов "преступлений" на Донбассе
Россия якобы зафиксировала сотни фактов "преступлений" на Донбассе
Фото: depositphotos.com

Следственный комитет Российской Федерации обнародовал 23 февраля список украинских военных и политических деятелей, якобы причастных к "убийству русскоязычных людей Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба российского Следкома.

"Украинские власти и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянных обстрелов населенных пунктов "Луганской и Донецкой народных республик", – заявили в российском ведомстве.

Для России "очевидны преступления" бывшего главы МВД Арсена Авакова, его экс-заместителя Антона Геращенко, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которые якобы "призывали к осуществлению террористической деятельности".

В Следкоме заявляют, что экс-министр обороны Валерий Гелетей и экс-глава Генштаба Виктор Муженко "отдавали приказы для полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан". В списках упоминаются бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и бывший глава ВРУ Александр Турчинов.

Россия якобы зафиксировала "сотни фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны" и возбудила более 400 дел "о событиях на Донбассе".

В Следкоме РФ заявляют, что будто бы установили причастность к совершению преступлений 85 человек в составе военнослужащих ВСУ и других украинских силовых структур. Называются фамилии бывшего командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, экс-командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, бывшего командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского, которые, по версии Следкома, ответственны за "гибель людей и разрушение населенных пунктов Донбасса". За "обстрелы мирных граждан" Россия обвиняет командиров нескольких бригад и батальона "Айдар".

Контекст:

На Донбассе с 17 февраля продолжается обострение, кроме того, РФ стягивает войска к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев. Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

Российский Следком не в первый раз предъявляет надуманные обвинения Украине, а также отдельным политическим и общественным деятелям. В декабре 2020 года ведомство сообщило о предъявлении украинцу Маркиву обвинения в убийстве. По версии ведомства, украинский нацгвардеец в мае 2014 года на Донбассе якобы передал артиллеристам координаты россиянина и двух иностранных журналистов, а затем стрелял в них из автомата. 

В августе 2021 года Следком возбудил уголовное дело по статье "экоцид" из-за прекращения подачи воды в оккупированный Крым из Украины. 

В ноябре в российском ведомстве заявили, что проверят и оценят действия главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова из-за публикации им видео, на котором он стреляет из гаубицы

17 февраля 2022 года Следком объявил, что на Донбассе якобы найдены "массовые захоронения мирных жителей"

19 февраля в Следкоме заявили, что в Ростовской области РФ в нескольких километрах от границы с Украиной взорвались два снаряда, якобы выпущенные с территории Украины

Теги: Анатолий Гриценко, Россия, Украина, Арсен Аваков, Александр Турчинов, война, Донбасс, Игорь Коломойский, агрессия, Антон Геращенко, Валерий Гелетей, Виктор Муженко, батальон Айдар, вторжение, Следственный комитет РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Игорь Воронченко, Михаил Забродский, Сергей Дроздов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом
"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом
  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом
  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом
  "Простой рецепт, а выглядит на миллион". Кулинарный блогер показала, как приготовить трубочки с начинкой
  "Простой рецепт, а выглядит на миллион". Кулинарный блогер показала, как приготовить трубочки с начинкой
"Похожи?" Каминская показала младшую сестру
"Похожи?" Каминская показала младшую сестру
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи
Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ
Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ
  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды
  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
  Министр здравоохранения Ляшко признался, что в медуниверситете получил двойку по общей гигиене
  Министр здравоохранения Ляшко признался, что в медуниверситете получил двойку по общей гигиене
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (391340)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (236382)
3
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (173564)
4
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс (70903)
5
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (56950)
6
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (37906)
7
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (37622)
8
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык (29896)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS