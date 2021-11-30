Следком России заявил, что проверит Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы

"Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе", – говорится в сообщении СК.

А посте Бутусова действительно была фраза о причастности к "гибели некоторых людей", но журналист уточнял, что речь "исключительно о гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа".

Председатель Следственного комитета поручил следователям центрального аппарата "проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства".

"При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины", – добавили в российском ведомстве.