Россия начала вывозить своих дипломатов из Украины. В киевском посольстве и одесском консульстве уже сняли флаги

Флаг в консульстве РФ в Одессе уже сняли Фото: dumskaya.net

Представители дипмиссии подтвердили, что сжигали документы. В посольстве сказали, что "в таких случаях, как сейчас" это "плановая процедура". Zaxid.net пишет, что во Львове местные жители вызывали спасателей, увидев дым на территории консульства.

Российские диппредставительства есть в Киеве (посольство), Харькове, Одессе и Львове (генконсульства).

ТАСС обнародовало видео, на котором видно, что флага РФ на флагштоке в посольстве уже нет.

Как сообщила "Думская", консульство в Одессе, тоже эвакуируют. По наблюдению жителей соседних с консульством домов, дипмиссия опустела – ее "сотрудники покинули здание, прихватив с собой флаг РФ".

В Харькове, как пишет "Сегодня", флаг еще не сняли, но у входа дипмиссии неизвестные поставили траурный венок и табличку "Идите домой – водки нет".