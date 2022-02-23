Россия начала вывозить своих дипломатов из Украины. В киевском посольстве и одесском консульстве уже сняли флаги

Представители дипмиссии подтвердили, что сжигали документы. В посольстве сказали, что "в таких случаях, как сейчас" это "плановая процедура". Zaxid.net пишет, что во Львове местные жители вызывали спасателей, увидев дым на территории консульства.
Российские диппредставительства есть в Киеве (посольство), Харькове, Одессе и Львове (генконсульства).
ТАСС обнародовало видео, на котором видно, что флага РФ на флагштоке в посольстве уже нет.
Как сообщила "Думская", консульство в Одессе, тоже эвакуируют. По наблюдению жителей соседних с консульством домов, дипмиссия опустела – ее "сотрудники покинули здание, прихватив с собой флаг РФ".
В Харькове, как пишет "Сегодня", флаг еще не сняли, но у входа дипмиссии неизвестные поставили траурный венок и табличку "Идите домой – водки нет".
Россия приняла решение об эвакуации из Украины персонала посольства и генеральных консульств 22 февраля, на фоне признания временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины в Луганской и Донецкой областях и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
На Донбассе с 17 февраля продолжается обострение, кроме того, РФ стягивает войска к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Верховная Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против причастных к признанию "ЛДНР". Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. Канада и Япония объявили о введении санкций.