"Ведут себя, как головорезы и хулиганы". Австралия ввела санкции против России за признание "ЛДНР"

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна присоединится к другим западным странам, чтобы ввести финансовые санкции против России в качестве наказания за ее действия в Украине.
Он отметил, что персональные запреты на поездки и финансовые санкции будут введены в отношении восьми членов Совета национальной безопасности России, которые содействуют вторжению РФ в Украину, а более широкие санкции будут распространены на вооруженные формирования "ЛДНР".
"Вторжение в Украину фактически уже началось. Это вторжение неоправданно, необоснованно, неспровоцировано и неприемлемо... Они ведут себя, как головорезы и хулиганы. Австралийцы всегда противостоят хулиганам, и мы будем противостоять России", – заявил Моррисон.
Санкции коснутся транспорта, энергетики, телекоммуникаций, нефти, газа и полезных ископаемых и нескольких российских банков. Также Моррисон анонсировал введение санкций в отношении большого числа российских граждан и организаций, которые стремятся получить "выгоду" от российского вторжения в Украину. Премьер-министр предупредил, что полномасштабное вторжение в Украину "вероятно, произойдет" в течение 24 часов.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Украина анонсировала санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. Канада и Япония объявили о введении санкций.
22 февраля стало известно, что Евросоюз планирует наложить санкции на 351 депутата Госдумы, 24 физических и три юридических лица.
23 февраля Байден поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG – компании – оператора российского газопровода "Северный поток – 2".