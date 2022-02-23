"Ведут себя, как головорезы и хулиганы". Австралия ввела санкции против России за признание "ЛДНР"

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна присоединится к другим западным странам, чтобы ввести финансовые санкции против России в качестве наказания за ее действия в Украине.

Он отметил, что персональные запреты на поездки и финансовые санкции будут введены в отношении восьми членов Совета национальной безопасности России, которые содействуют вторжению РФ в Украину, а более широкие санкции будут распространены на вооруженные формирования "ЛДНР".

"Вторжение в Украину фактически уже началось. Это вторжение неоправданно, необоснованно, неспровоцировано и неприемлемо... Они ведут себя, как головорезы и хулиганы. Австралийцы всегда противостоят хулиганам, и мы будем противостоять России", – заявил Моррисон.

Санкции коснутся транспорта, энергетики, телекоммуникаций, нефти, газа и полезных ископаемых и нескольких российских банков. Также Моррисон анонсировал введение санкций в отношении большого числа российских граждан и организаций, которые стремятся получить "выгоду" от российского вторжения в Украину. Премьер-министр предупредил, что полномасштабное вторжение в Украину "вероятно, произойдет" в течение 24 часов.