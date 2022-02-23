Украина не намерена возвращать себе ядерное оружие – Кулеба

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы провели денуклеаризацию, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Мы не планируем возвращать ядерное оружие. В ответ сегодня мы ожидаем, что мир пропорциональным образом и решимостью действий будет гарантировать нашу безопасность перед угрозой исторического масштаба", – сказал глава МИД.

По словам министра, по этой причине Украина хочет созвать консультации по Будапештскому меморандуму.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства, сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", – заявил он.

21 февраля Кулеба заявил, что обратился к государствам – членам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно проведения консультаций согласно ст. 6 Будапештского меморандума.