"Нас не кинули, нас поимели". Мураев о Будапештском меморандуме

"Нас окружают страны, которые являются членами ядерных блоков. Ядерной державой мы стать уже не сможем. И я считаю, что огромной ошибкой был отказ от ядерного оружия. Это одна из причин всех наших бед. Потому что "ядерная пятерка" не позволит это сделать – это раз. Второе – потому что есть куча международных документов о нерасширении. И третье – есть обязательство Украины, которое мы приняли в 1990 году, перед тем, как получили независимость, стать неядерным, внеблоковым и нейтральным государством. И этот документ называется "Декларация о суверенитете", – отметил Мураев.
По его мнению, Будапештский меморандум, в котором прописаны гарантии безопасности для Украины, – это не более чем миф.
"Учитывая, что нас окружают ядерные блоки, любая война со странами по периметру для нас бесперспективна. Единственный залог нашей безопасности – новые договоренности о комплексной безопасности, в которых участвует ряд гарантов. Разговоры про то, что Будапештский меморандум был такой гарантией, – миф. Загуглите этот документ – это документ на одну страницу", — подчеркнул политик.
Он добавил, что реальных механизмов обеспечения территориальной целостности Украины в Будапештском меморандуме нет.
"Если нам что-то будет угрожать, страны-гаранты – США, Великобритания и Россия – соберутся на консультации. А если не соберутся? А там нет ответственности за то, что они не будут нас защищать. Это была не гарантия, а филькина грамота. И поэтому привлечь мы их за невыполнение Будапештского меморандума не можем ни к чему. История сослагательных наклонений не терпит... Нас не кинули, нас поимели. Мы не можем себя защитить, какая бы сухопутная армия у нас ни была и какое бы вооружение нам ни продавали", — подытожил Мураев.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".
15 февраля 2022 года бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Великобритании и США, которые являются странами – подписантами Будапештского меморандума, с требованием доказать, что документ "не был простым обманом". Экс-президенты подчеркнули, что если Украина потерпит поражение в случае новой атаки России, то ни одна страна в будущем не откажется от ядерного оружия.