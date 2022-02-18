"Нас не кинули, нас поимели". Мураев о Будапештском меморандуме

"Нас окружают страны, которые являются членами ядерных блоков. Ядерной державой мы стать уже не сможем. И я считаю, что огромной ошибкой был отказ от ядерного оружия. Это одна из причин всех наших бед. Потому что "ядерная пятерка" не позволит это сделать – это раз. Второе – потому что есть куча международных документов о нерасширении. И третье – есть обязательство Украины, которое мы приняли в 1990 году, перед тем, как получили независимость, стать неядерным, внеблоковым и нейтральным государством. И этот документ называется "Декларация о суверенитете", – отметил Мураев.

По его мнению, Будапештский меморандум, в котором прописаны гарантии безопасности для Украины, – это не более чем миф.

"Учитывая, что нас окружают ядерные блоки, любая война со странами по периметру для нас бесперспективна. Единственный залог нашей безопасности – новые договоренности о комплексной безопасности, в которых участвует ряд гарантов. Разговоры про то, что Будапештский меморандум был такой гарантией, – миф. Загуглите этот документ – это документ на одну страницу", — подчеркнул политик.

Он добавил, что реальных механизмов обеспечения территориальной целостности Украины в Будапештском меморандуме нет.

"Если нам что-то будет угрожать, страны-гаранты – США, Великобритания и Россия – соберутся на консультации. А если не соберутся? А там нет ответственности за то, что они не будут нас защищать. Это была не гарантия, а филькина грамота. И поэтому привлечь мы их за невыполнение Будапештского меморандума не можем ни к чему. История сослагательных наклонений не терпит... Нас не кинули, нас поимели. Мы не можем себя защитить, какая бы сухопутная армия у нас ни была и какое бы вооружение нам ни продавали", — подытожил Мураев.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube