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МВФ начинает пересмотр программы для Украины

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Встречи миссии МВФ будут проходить в онлайн режиме
Встречи миссии МВФ будут проходить в онлайн режиме
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд начинает пересмотр программы для Украины. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе МВФ.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой МВФ программы", – заявил постоянный представитель Международного Валютного Фонда Ваграм Степанян.

Он добавил, что встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но это не произошло. 

18 октября 2021 года миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалентна $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Второй транш по программе stand-by поступил на счета правительства Украины 24 ноября 2021 года.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Bloomberg, которое вышло 10 декабря, анонсировал начало переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества в 2022 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, МВФ, кредиты, финансы, финансирование
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